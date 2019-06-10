Большинство объектов в Екатеринбурге уже готовы принять Универсиаду-2023

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области передали заявочную книгу на проведение летней Универсиады 2023 года в FISU, ее приняли без единого замечания.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Инфраструктура Екатеринбурга и спортивные объекты города готовы для принятия большинства соревнований летней Универсиады 2023 года. Такое мнение выразил президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной начавшемуся в понедельник инспекционному визиту FISU в рамках заявки на проведение соревнований.

"При изучении заявочной книги у нас возникло понимание, что большинство объектов уже готовы к проведению Универсиады. Инфраструктура города и спортивные объекты готовы для принятия большинства видов спорта. По дополнительным видам спорта идет совместная работа с национальными спортивными федерациями. Я думаю, что в ближайшее время она будет завершена, 2 июля мы получим окончательное решение", - сказал Матыцин.

Как уточнил генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд, презентация отчета по итогам визита в Екатеринбург пройдет 2 июля на заседании исполнительного комитета FISU в Неаполе. "Очень надеемся, что после 45-минутной презентации Екатеринбурга, которая состоится в Неаполе, все члены [комитета] примут единогласное решение по предоставлению Екатеринбургу права принимать Универсиаду. В исполнительном комитете FISU 23 человека, для принятия положительного решения необходимо 12 голосов", - пояснил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что проведение Универсиады расширит конкурентные преимущества Уральского федерального университета (УрФУ). "Екатеринбург - это студенческий город, идею проведения универсиады активно продвигали сами студенты. Проведение такого мероприятия расширит конкурентные преимущества нашего УрФУ, который будет вовлечен в подготовку к Универсиаде", - отметил глава региона.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.