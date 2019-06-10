Надаль не будет участвовать в турнирах до старта Уимблдона

В воскресенье завершился Открытый чемпионат Франции, победителем которого в 12-й раз стал Надаль. Следующим турниром серии Большого шлема станет Уимблдон, который традиционно проходит в Лондоне на травяном покрытии и состоится с 1 по 14 июля.

"В том году я отлично провел турнир и был близок к очередному титулу. Как все знают, я люблю играть на траве, но и в то же время я не могу играть на протяжении многих недель подряд, как я делал 8-10 лет назад, поэтому я не буду играть до Уимблдона. Честно говоря, на последних двух розыгрышах Уимблдона я чувствовал, что я близок к победе. В том году я был в одном розыгрыше от выхода в финал, я чувствую, что еще конкурентоспособен, зачем мне что-то менять?" - заявил 33-летний испанец.

Надаль дважды выигрывал Уимблдон (2008, 2010), 12 раз - Открытый чемпионат Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), три раза - Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017) и один раз Открытый чемпионат Австралии (2009).