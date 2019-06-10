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Неизлечимо больной бывший футболист "Зенита" Риксен объявил о прощальном вечере

Мероприятие пройдет в Глазго, входной билет будет стоить £70
Фернандо Риксен на презентации в октябре 2015 года, посвященной борьбе с БАС EPA/KIPPA REMKO DE WAAL
Описание
Фернандо Риксен на презентации в октябре 2015 года, посвященной борьбе с БАС
© EPA/KIPPA REMKO DE WAAL

ТАСС, 10 июня. Бывший футболист петербургского "Зенита" голландец Фернандо Риксен, страдающий от бокового амиотрофического склероза, объявил о своем прощальном вечере, который пройдет 28 июня. Об этом сообщает аккаунт Ricksen my friend/pauline в Twitter.

В 2013 году Риксену поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, он скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

На опубликованной видеозаписи 42-летний Риксен обращается к людям с помощью устройства имитации голоса, подобное которому в свое время использовал Хокинг. В мае прошлого года стало известно, что болезнь разрушила органы речи голландца.

"Привет, у меня особенный вечер 28 июня. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся, надеюсь, скоро увидимся", - сказал футболист.

Вечер пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel в Глазго, входной билет будет стоить £70 (около €79). Среди гостей на мероприятии ожидаются телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

Риксен выступал за голландскую "Фортуну" в 1994-1997 и 2010-2013 годах. В составе "Зенита" он играл с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Рейнджерс", за который играл в 2000-2006 годах.

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