Бывший футболист "Баварии" Рафинья продолжит карьеру в бразильском "Фламенго"

ТАСС, 10 июня. Бывший игрок футбольного клуба "Бавария" Рафинья подписал контракт с бразильским "Фламенго". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу бразильского клуба.

33-летний футболист покинул немецкий клуб на правах свободного агента. В составе "Баварии" бразилец выступал с 2011 года, перейдя из итальянского "Дженоа". Всего в клубе из Мюнхена защитник провел 266 матчей, забил шесть мячей и отдал 29 голевых передач. За национальную сборную Бразилии Рафинья сыграл четыре матча.

В составе "Баварии" Рафинья стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира, семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка Германии. Также защитник выступал за бразильский клуб "Коритиба", немецкий "Шальке" и "Дженоа".