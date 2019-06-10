СМИ: футболист Каналес может присоединиться к "Атлетико" за €40 млн

ТАСС, 10 июня. Футболист севильского "Бетиса" Серхио Каналес может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию COPE.

По информации источника, 28-летний полузащитник планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно. "Бетис" не готов расстаться с Каналесом и требует за услуги плеймейкера €40 млн отступных, "Атлетико" готов выплатить данную сумму.

В прошедшем сезоне Каналес сыграл во всех турнирах в 46 матчах, забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Ранее испанец выступал за мадридский "Реал", "Валенсию" и "Реал Сосьедад". Игрок представляет "Бетис" с июля 2018 года.

По итогам сезона-2018/19 "Бетис" стал десятым в таблице чемпионата Испании, "Атлетико" - вторым, гарантировав участие в групповом турнире Лиги чемпионов.