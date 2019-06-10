Поздняков: решение IAAF продлить отстранение ВФЛА вызывает сожаление

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Воскресное решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вызывает сожаление. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета организации в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения. "Во вчерашнем решении IAAF вызывает сожаление тот факт, что, даже признавая полностью выполненными российской стороной критерии дорожной карты, позиция международной федерации остается неизменной", - сказал Поздняков.