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Поздняков: решение IAAF продлить отстранение ВФЛА вызывает сожаление

Такое решение было принято на заседании совета IAAF в Монако
Глава ОКР Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Воскресное решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вызывает сожаление. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета организации в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения. "Во вчерашнем решении IAAF вызывает сожаление тот факт, что, даже признавая полностью выполненными российской стороной критерии дорожной карты, позиция международной федерации остается неизменной", - сказал Поздняков.

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