Власти Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба на базе "Сибири"

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Решение о создании автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Новосибирск" принято на заседании правительства Новосибирской области в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Ранее ТАСС сообщал, что "Сибирь" будет переоформлена как некоммерческая организация. Учредителем нового клуба станет Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство клуба в скором времени подаст заявку на лицензирование для участия в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Восток".

По словам вице-губернатора Андрея Жукова, "Новосибирск" может сменить название до начала сезона-2020/2021.

"В текущем спортивном сезоне мы проведем общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. С учетом их мнения при необходимости произведем переименование клуба до старта сезона-2020/2021", - передает пресс-служба слова Жукова.

По его словам, причиной создания некоммерческой организации стало неэффективное управление действующего руководства "Сибири", которое привело к тому, что клуб впервые за 14 лет покинул Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Сибирь" была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выбыла в Олимп - ПФЛ.