{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Власти Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба на базе "Сибири"

Ранее сообщалось, что клуб будет переоформлен как некоммерческая организация

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Решение о создании автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Новосибирск" принято на заседании правительства Новосибирской области в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Ранее ТАСС сообщал, что "Сибирь" будет переоформлена как некоммерческая организация. Учредителем нового клуба станет Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Руководство клуба в скором времени подаст заявку на лицензирование для участия в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Восток". 

По словам вице-губернатора Андрея Жукова, "Новосибирск" может сменить название до начала сезона-2020/2021. 

"В текущем спортивном сезоне мы проведем общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. С учетом их мнения при необходимости произведем переименование клуба до старта сезона-2020/2021", - передает пресс-служба слова Жукова.

По его словам, причиной создания некоммерческой организации стало неэффективное управление действующего руководства "Сибири", которое привело к тому, что клуб впервые за 14 лет покинул Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Сибирь" была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выбыла в Олимп - ПФЛ.

Теги
Российский футбол
Поздняков: решение IAAF продлить отстранение ВФЛА вызывает сожаление
Такое решение было принято на заседании совета IAAF в Монако
Читать полностью