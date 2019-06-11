За год до старта. Как Санкт-Петербург готовится к чемпионату Европы по футболу

Подготовка к турниру выходит на финишную прямую. 12 июня на берегу Невы состоится матч звезд европейского футбола, который начнется с выстрелом пушки Петропавловской крепости

12 июня 2020 года стартует чемпионат Европы по футболу, который впервые в истории пройдет не на территории одной или двух стран. В 2012 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что в честь 60-летия европейских первенств турнир состоится в 12 городах 12 государств. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге (Россия), Лондоне (Англия), Мюнхене (Германия), Баку (Азербайджан), Риме (Италия), Бухаресте (Румыния), Дублине (Ирландия), Копенгагене (Дания), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапеште (Венгрия) и Амстердаме (Нидерланды). Матч-открытие 12 июня примет Олимпийский стадион в Риме — финал состоится на лондонском "Уэмбли". Арена в Санкт-Петербурге примет три матча групповой стадии турнира и одну встречу 1/4 финала. Богатое наследие Петербург не в первый раз столкнется с матчами такого масштаба — стадион, где сейчас выступает "Зенит", принял четыре встречи Кубка конфедераций 2017 года, включая финал турнира. Спустя год на "Газпром-Арене" прошли семь игр чемпионата мира 2018 года. Самым жарким по эмоциям для российских болельщиков стал матч национальной команды против сборной Египта (3:1). Та победа подарила подопечным Станислава Черчесова путевку в 1/8 финала домашнего турнира.

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Минимальная посещаемость "Газпром-Арены" во время чемпионата мира составила 62 тыс. болельщиков при общей вместимости 65 тыс., и это был матч между не самыми популярными сборными Марокко и Ирана. Трижды стадион во время турнира заполнялся до отказа. Общая посещаемость игр мирового первенства в Петербурге составила 98%. Власти Петербурга уверены, что богатое наследие и опыт чемпионата мира поможет при проведении матчей Евро-2020. "Город готов, у нас был не только чемпионат мира, у нас был и Кубок конфедераций. Задействовано все наследие, которое осталось от чемпионата мира", — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. "Чемпионат Европы важен прежде всего для города и его развития. Россия организовала не так давно чемпионат мира по футболу, это был яркий праздник", — отметил помощник президента России Игорь Левитин. Серьезная подготовка к веселому празднику Предстоящий турнир имеет колоссальное значение для России. Председателем координационного совета по подготовке и проведению матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге назначена Ольга Голодец. Вице-премьер РФ хочет создать праздник для футбольных болельщиков. "Проведение чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге даст новую возможность всем неравнодушным гражданам достойно представить свой город и страну на международной арене, проявить себя и сделать этот замечательный футбольный праздник по-настоящему ярким и особенным", — рассказала Голодец.

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Ее заместителем назначен министр спорта Павел Колобков, который отметил вовлечение россиян в спорт номер один в мире. "Сейчас футболом занимается 2,9 млн — это и любители, и профессионалы. Для нас — это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15–18%", — отметил Колобков. "Игры в Сочи, Красноярске (в 2014 и 2019 годах они приняли зимние Олимпиаду и Универсиаду соответственно — прим. ТАСС) сделали эти города совсем другими. И я уверен, что Евро-2020 докажет, что Петербург способен принять любые вызовы", — рассказал Левитин. Прошедший чемпионат мира запомнился радушием волонтеров, которые помогали иностранным болельщикам не только сориентироваться в городах России, но и рассказывали об особенностях национального менталитета. 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) была запущена волонтерская программа чемпионата Европы 2020 года. Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин отметил, что в волонтерской кампании планируется задействовать около тысячи человек. При этом отбор, который продлится до ноября 2019 года, должны посетить около 5 тыс. претендентов. Сорокин пообещал, что меры безопасности на матчах европейского первенства будут исчерпывающими и обеспечивающими правопорядок. Подготовка к турниру выходит на финишную прямую — 6 июня на Заячьем острове у стен Петропавловской крепости открылся Парк футбола, который организуется уже в третий раз и будет бесплатным для всех желающих до старта турнира.

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На церемонии открытия присутствовали известные в прошлом футболисты — бывший игрок сборной Англии Сол Кэмпбелл, а также чемпион мира и Европы, обладатель Кубка конфедераций француз Кристиан Карамбё. Они пожелали, чтобы матчи Евро-2020 прошли в России с таким же успехом, как во время мирового первенства. В парке уже состоялся турнир по футбольному фристайлу. Участники из Москвы, Петербурга, Перми, Казани и других российских городов, а также из Минска и Бреста показали свое футбольное искусство. Стоит отметить, что официальным талисманом чемпионата Европы выбран мальчик Скиллзи, который, по легенде, является футбольным фристайлером. Организаторы Евро-2020 ранее отмечали, что с помощью такого талисмана хотят развить культуру уличного фристайл-футбола. 12 июня на берегу Невы состоится матч звезд европейского футбола. Встреча между командами "Звезды России" и командой послов Евро-2020 начнется в 12:00 мск с выстрелом пушки Петропавловской крепости, возле которой расположен Парк футбола. Игроки встретятся на поле размером 30 на 15 м, матч будет состоять из двух таймов по 20 минут. В составе сборной России сыграют Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев. В составе сборной послов Евро-2020 выступят чемпион Европы — 2004 грек Антониос Никополидис, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта, чемпионы мира и Европы в составе сборной Франции Робер Пирес и Давид Трезеге, а также трехкратный обладатель Лиги чемпионов испанец Фернандо Морьентес. Один из лучших стадионов мира Но самые главные события российской части европейского первенства пройдут на "Газпром-Арене". Еще к чемпионату мира на стадионе были установлены современные средства безопасности. Система видеонаблюдения уже никого не удивляет, а вот видеоидентификация для выявления лиц, которым запрещен вход на стадион, позволит чувствовать себя защищенным от нарушителей порядка. На арене предусмотрено 560 мест для инвалидов. Маломобильные болельщики смогут наблюдать за любимой игрой из специальных вестюбилей, для их передвижений построены лифты и пандусы.

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