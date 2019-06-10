Исинбаева: восстановление ВФЛА невозможно без объединения атлетов, тренеров и чиновников

ТАСС, 10 июня. Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева заявила, что полное восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) невозможно без объединенной работы спортсменов, тренеров и чиновников. Такое мнение она высказала в понедельник в Instagram.

В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета организации в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения.

"Мне кажется, стоит объединить усилия и вместе, как один организм, бороться с этой несправедливостью. Пока не будет четкой скоординированной работы между спортсменами и тренерами, между тренерами и главным тренером сборной, между главным тренером и президентом ВФЛА, президентом ВФЛА и министром спорта, министром спорта и рабочей группой IAAF - на успех рассчитывать сложно, - написала Исинбаева. - Давайте предпринимать взвешенные и выверенные шаги к решению данной проблемы. Раз ответственность у нас коллективная, значит, и бороться нужно вместе, тем более положительный исход уже не за горами".