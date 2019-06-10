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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Поздняков обсудит с Бахом решение IAAF продлить отстранение ВФЛА

У президента ОКР запланирована рабочая встреча с главой МОК
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
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Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обсудит с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Поздняков сообщил ТАСС в понедельник.

В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета организации в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения.

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"Ситуацию вокруг ВФЛА в числе других тем буду обсуждать с Томасом Бахом, у нас запланирована рабочая встреча. МОК, Всемирное антидопинговое агентство [WADA], Ассоциация национальных олимпийских комитетов [АНОК], Европейские олимпийские комитеты [ЕОК], Международный паралимпийский комитет [МПК] - все остальные спортивные федерации видят и понимают, насколько изменился российский спорт за последние годы. И если возникают какие-то проблемы, то они всегда решаются совместными усилиями, через сотрудничество и взаимодействие. Будем стараться и с IAAF оперативно найти пути выхода из сложившейся ситуации, четко осознавая все обстоятельства", - отметил Поздняков.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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