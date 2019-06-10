Поздняков обсудит с Бахом решение IAAF продлить отстранение ВФЛА

В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета организации в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения.

"Ситуацию вокруг ВФЛА в числе других тем буду обсуждать с Томасом Бахом, у нас запланирована рабочая встреча. МОК, Всемирное антидопинговое агентство [WADA], Ассоциация национальных олимпийских комитетов [АНОК], Европейские олимпийские комитеты [ЕОК], Международный паралимпийский комитет [МПК] - все остальные спортивные федерации видят и понимают, насколько изменился российский спорт за последние годы. И если возникают какие-то проблемы, то они всегда решаются совместными усилиями, через сотрудничество и взаимодействие. Будем стараться и с IAAF оперативно найти пути выхода из сложившейся ситуации, четко осознавая все обстоятельства", - отметил Поздняков.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов.