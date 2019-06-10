Черчесов ожидает непростой игры в матче отбора Евро-2020 с командой Кипра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Матч против команды Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года ожидается непростым. Об этом журналистам рассказал на предматчевой пресс-конференции в понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Матч Россия - Кипр пройдет во вторник на стадионе "Нижний Новгород", начало - 21:45 мск.

"Дело в том, что у нас все тренировки перед игрой в 12 часов, сегодня - не исключение. Сейчас будет восстановление, вечером - теория, а жара - так это футбол, летний вид спорта. Спасибо, что напомнили о ничьей с Кипром (в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1998 года, когда россияне сыграли со счетом 1:1 - прим. ТАСС), я об этом помню. Завтра будет непростой матч", - сказал Черчесов.

"Жаль, что с нами нет [Дениса] Черышева (28-летний футболист забил три мяча в двух матчах отбора, но затем выбыл до конца сезона из-за травмы - прим. ТАСС), он один из наших ведущих игроков. Саши [Головина] не было в Казахстане, Дениса - сейчас. Для нас это важный футболист, но нужно заменить его так, чтобы не почувствовать его отсутствия", - сказал Черчесов.

Россияне впервые сыграют в Нижнем Новгороде. "Нижний встретил нас хорошей погодой - прилетели, поужинали, отдохнули. Убежден, что нас завтра ждет аншлаг", - отметил тренер.

Статистика матчей сборной России с командами карликовых стран

Сборная России играла с командой Кипра трижды в истории - в отборочном турнире чемпионата мира 1998 года и на товарищеском турнире в феврале 2003 года. В сентябре 1996 года команда под руководством Бориса Игнатьева в Москве обыграла киприотов со счетом 4:0, однако в конце марта следующего года в гостях сумела лишь сыграть вничью - 1:1. Результат той встречи сказался на положении россиян в турнирной таблице - они заняли второе место в отборочной группе, а в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира уступили итальянцам (1:1, 0:1). В феврале 2003 года сборная России под руководством Валерия Газзаева обыграла в Лимассоле в рамках международного турнира хозяев со счетом 1:0, эта игра стала последней в карьере Валерия Карпина за национальную команду.

Всего сборная Россия провела 33 матча со сборными карликовых государств (Андорра, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Фарерские острова). Россияне ни разу не проигрывали соперникам, лишь однажды сыграв вничью - с киприотами в марте 1997 года. В общей сложности футболисты сборной России в этих матчах забили 115 мячей, пропустив от соперников из карликовых стран девять голов. 8 июня россияне одержали самую крупную победу в своей истории со счетом 9:0 над командой Сан-Марино в Саранске.

Россияне впервые проведут матч в Нижнем Новгороде на стадионе, построенном к чемпионату мира - 2018. До этого команда уже играла на аренах турнира в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде и Саранске.

В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков в трех матчах, команда занимает второе место. Лидирует в группе сборная Бельгии, в активе которой девять очков, третьими идут шотландцы (6), четвертыми - киприоты (3), пятыми - казахстанцы (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).