Рожков: футбол среди лиц с ДЦП может вернуться в программу Паралимпийских игр

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Футбол среди лиц с церебральным параличом может вернуться в программу Паралимпийских игр в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Отсутствие футбола является потерей для движения. Мы продолжаем консультации с паралимпийскими комитетами и федерациями, чтобы хотя бы на Игры в Париже [2024 года] вернуть футбол [с ДЦП]", - сказал Рожков.

По словам президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина, футбол среди лиц с церебральным параличом стал основополагающим видом в российском паралимпийском движении.

"Одним из звонков успешного выступления наших паралимпийцев были успехи футболистов, - сказал Лукин. - Эти спортсмены, а также их тренер Автандил Барамидзе, являются пионерами нашего паралимпийского движения. Наша команда яркая, интересная и готова к соревнованиям".

Со 2 по 20 июля в испанской Севилье пройдет чемпионат мира среди лиц с целебральным параличом. На Паралимпийских играх 2020 года в Токио в программу войдет футбол слепых.