Кремль не комментирует решение IAAF продлить отстранение ВФЛА

"Я рекомендую вам обратиться к нашим спортивным властям, я просто не знаю нюансов, на основе чего [принято решение] <…>, поэтому было бы неправильно комментировать", - сказал представитель Кремля журналистам.

В воскресенье глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета IAAF в Монако, члены которого впо следствии в 11-й раз приняли решение о продлении отстранения. Российские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе до тех пор, пока специальный антидопинговый орган IAAF не закончит проверку данных из московской лаборатории. По словам самого Андерсена, пока не известно, как долго может продлиться проверка.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе по индивидуальным заявкам в IAAF.