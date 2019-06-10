Черчесов: ситуация с футбольными академиями в России меняется в лучшую сторону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Некоторые российские футбольные клубы обладают великолепными академиями, игроки которых впоследствии вливаются в состав национальной сборной, ситуация в этом плане в стране улучшается. Об этом журналистам в понедельник заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Во вторник российские футболисты в Нижнем Новгороде в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года сыграют против сборной Кипра.

"Мы знаем, что многие игроки сборной Кипра прошли определенную школу (занимались в академиях английских клубов "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" - прим. ТАСС), есть обученность, определенный класс. Не думаю, что это плюс или минус [что наши юные футболисты не могут играть академиях европейских топ-клубов], у нас есть великолепные академии "Локомотива", ЦСКА, "Краснодара", "Спартака" и "Зенита". В этом плане у нас многое меняется в лучшую сторону - много молодых футболистов вливаются в сборную. Никто этого специально не делает, все происходит естественным образом", - заявил Черчесов.

В турнирной таблице отборочной группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков. Команда Кипра идет на четвертой строчке, набрав три очка, первое место занимают бельгийцы (9 очков).