СМИ: футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Порту"

ТАСС, 10 июня. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в португальском футбольном клубе "Порту". Об этом сообщила в понедельник газета O Jogo.

По информации издания, форвард является приоритетной целью португальского клуба для усиления атаки в ближайшее трансферное окно. Нападающий в 2014-2015 годах играл в "Браге" при нынешнем главным тренере "Порту" Сержиу Консейсау. Тренер связался с Зе Луишем, заявив, что рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

Предложение московскому клубу по 28-летнему футболисту должно поступить до вторника.

Зе Луиш перешел в "Спартак" летом 2015 года, подписав контракт на четыре года. За красно-белых футболист провел 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач. В составе московского клуба нападающий стал чемпионом России сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России - 2017.