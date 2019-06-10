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КХЛ

Чудинов продлил контракт с клубом КХЛ "Авангард" на сезон

Защитник выступает в омском клубе с 2017 года

ТАСС, 10 июня. Защитник Максим Чудинов продлил соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба омского клуба.

Контракт с 29-летним россиянином рассчитан на один сезон. В прошедшем сезоне хоккеист провел 78 матчей, в которых набрал 26 очков (12 голов + 14 результативных передач).

Чудинов выступает за "Авангард" с 2017 года и дошел с командой в прошлом сезоне до финала плей-офф КХЛ. Также защитник играл за череповецкую "Северсталь" и петербургский СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

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