Мишин: американка Теннелл является хорошим примером, поражая своей работоспособностью

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Американская фигуристка Брейди Теннелл поражает своей работоспособностью и является хорошим примером для подражания. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

21-летняя Теннелл тренируется в группе Мишина на сборах во Франции. 16 июня спортсменка вернется в США.

"Эта девочка поражает меня своей работоспособностью, она является очень хорошим примером. У меня было три таких хороших примера, которые положительно влияли на микроклимат в команде, - это [чемпионка мира] итальянка Каролина Костнер, [двукратный чемпион мира] швейцарец Стефан Ламбьель и теперь Теннелл. Но на постоянной основе тренировать ее я не могу, для этого она должна переехать в Санкт-Петербург, работаем только на сборах", - пояснил Мишин.

Теннелл является бронзовым призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях и чемпионкой мира 2019 года в аналогичной дисциплине. Также американская фигуристка выигрывала чемпионат США (2018) и становилась победительницей первенства США 2016 года среди юниоров.