СФ просит кабмин изучить вопрос о присвоении в вузах квалификации "Тренер по виду спорта"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Совет Федерации просит правительство РФ рассмотреть вопрос о введении с 2020 года в российских вузах направления подготовки "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель". Об этом говорится в тексте постановления палаты "О развитии спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос о введении с 2020 года направления подготовки высшего образования - бакалавриата направления "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" и специальности среднего профессионального образования с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта", - говорится в тексте документа.

Кроме того, сенаторы рекомендуют Министерству спорта РФ обеспечить разработку образовательных программ и реализацию мероприятий по повышению квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта с участием общероссийских спортивных федераций по видам спорта, вузов и научных организаций.

В своем постановлении сенаторы указывают на проблемы с переподготовкой и повышением уровня квалификации тренерского состава, а также с разработкой типовых отраслевых норм труда тренеров и иных специалистов сферы физкультуры и спорта.