Федерация компьютерного спорта РФ вошла в учредительный комитет Европейской федерации

ТАСС, 10 июня. Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) вошла в состав учредительного комитета Европейской федерации киберспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКС России.

10 апреля в Берлине по инициативе немецкой и российской стороны прошел круглый стол, на котором его участники выступили с инициативой создания киберспортивной федерации Европы. Решение было принято на встрече, посвященной созданию Европейской федерации киберспорта, которая прошла в Лозанне. Во встрече принимало участие более 20 киберспортивных организаций из 18 европейских стран.

"Создание Европейской федерации киберспорта - важный шаг по институализации киберспорта не только в Европе, но и в России. ФКС России - старейшая и самая опытная организация из участников данной инициативы, мы будем рады поделиться опытом и экспертизой с коллегами. Наша главная задача - участие российских киберспортсменов в международных европейских соревнованиях", - сказал генеральный секретарь организации Эмин Антонян.

В состав учредительного комитета вошли представители России, Бельгии, Германии, Израиля и Франции. Учредительный комитет в ближайшее время займется формированием устава и расширением количества участников. Следующая встреча запланирована на осень 2019 года, она пройдет в Бельгии.

Киберспорт (компьютерный спорт или электронный спорт) - это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, официально был признан видом спорта в России в 2016 году. Федерация компьютерного спорта страны была основана в 2000 году.