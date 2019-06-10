{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Российский рефери Пустовойтова назначена на матч женского ЧМ по футболу

Россиянка обслужит матч Нигерия - Южная Корея 12 июня

ТАСС, 10 июня. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова получила назначение на матч группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Пустовойтова рассудит встречу второго тура группы А между сборными Нигерии и Южной Кореи. Игра пройдет 12 июня в Гренобле. Помощниками арбитра назначены россиянка Екатерина Курочкина, румынка Петрута Югулеску, резервным рефери будет американка Екатерина Королева. Видеоассистентом рефери назначена испанка Карлос дель Серро Гранде.

Ранее Пустовойтова и Курочкина обслуживали матч первого тура группового этапа между командами Англии и Шотландии. Пустовойтова была резервным арбитром встречи, а Курочкина выступала в качестве видеоассистента рефери.

Турнир завершится 7 июля.

СФ просит кабмин изучить вопрос о присвоении в вузах квалификации "Тренер по виду спорта"
Сенаторы также указывают на проблемы с переподготовкой и повышением уровня квалификации тренерского состава
Читать полностью