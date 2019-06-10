Российский рефери Пустовойтова назначена на матч женского ЧМ по футболу

ТАСС, 10 июня. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова получила назначение на матч группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Пустовойтова рассудит встречу второго тура группы А между сборными Нигерии и Южной Кореи. Игра пройдет 12 июня в Гренобле. Помощниками арбитра назначены россиянка Екатерина Курочкина, румынка Петрута Югулеску, резервным рефери будет американка Екатерина Королева. Видеоассистентом рефери назначена испанка Карлос дель Серро Гранде.

Ранее Пустовойтова и Курочкина обслуживали матч первого тура группового этапа между командами Англии и Шотландии. Пустовойтова была резервным арбитром встречи, а Курочкина выступала в качестве видеоассистента рефери.

Турнир завершится 7 июля.