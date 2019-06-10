Футболист сборной России Камболов стал игроком "Краснодара"

ТАСС, 10 июня. Футболист сборной России Руслан Камболов перешел в "Краснодар" из казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Краснодара.

Полузащитник подписал контракт до 2021 года. В прошедшем сезоне за казанский "Рубин" 29-летний игрок сыграл в 29 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями, получив восемь желтых и одну красную карточку.

Камболов начинал выступать за московский "Локомотив", отметившись в 18-летнем возрасте голом со штрафного в ворота лондонского "Челси" в Кубке РЖД, после чего ушел свободным агентом в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород", а затем также в качестве свободного агента в другой клуб ФНЛ - астраханский "Волгарь". В 2013 году перешел в нижнекамский "Нефтехимик", а с 2014 по 2019 год защищал цвета "Рубина" в премьер-лиге. За сборную России с 2015 года игрок провел шесть матчей, четыре из которых осенью 2018 года, также вызывался в состав команды на Кубок конфедераций - 2017, но на поле не вышел.

В мае 2015 года, после матча чемпионата России "Уфа" - "Рубин", Камболов сдал пробу, которая показала наличие в крови футболиста запрещенного препарата дексаметазона. По заявлению игрока, он применял препарат для лечения после отравления за три месяца до теста, когда находился под наблюдением врачей. Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, в таком случае применение препарата допустимо, однако норма в крови Камболова превышала допустимую в 20 раз. В то время игрок находился в заявке сборной России на чемпионат мира - 2018, однако в последний момент его место занял защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.

В апреле 2018 года стало известно, что Международная федерация футбола закрыла дело в отношении Камболова. Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, стоимость российского защитника составляет €3 млн.