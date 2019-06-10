Около 50 гонщиков приняли участие в чемпионате по маунтинбайку в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 10 июня. /ТАСС/. Порядка 50 спортсменов из 11 регионов страны приняли участие в чемпионате России по маунтинбайку (горному велосипеду), который прошел на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии 8-10 июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управляющей "Архызом" компании "Курорты Северного Кавказа".

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии завершился чемпионат России по маунтинбайку - главные велогонки года в олимпийской дисциплине кросс-кантри. На пятикилометровой кольцевой трассе байк-парка "Архыз" за титул чемпиона России 2019 года соревновались сильнейшие гонщики страны из 11 регионов. Всего на гонку зарегистрировалось около 50 участников", - говорится в сообщении.

Среди мужчин чемпионом стал участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер мирового кубка 2017 года Антон Синцов. Второе место занял спортсмен из Москвы Иван Селедков, третье - Сергей Николаев из Самарской области. Всего в мужских состязаниях приняли участие 27 гонщиков.

Участница из Санкт-Петербурга Виктория Кирсанова, которая является многократным победителем и призером множества международных соревнований, стала чемпионом в женском старте. Второй результат показала Вера Медведева из Московской области, бронзу получила Ольга Терентьева из Санкт-Петербурга.

Генеральный директор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев отметил, что спортивные направления на курортах планируется развивать. "Сейчас нам необходимо мобилизоваться и отработать каждое из мероприятий на достойном уровне, выработать алгоритм, который после можно будет масштабировать на другие курорты туристического кластера СКФО. Сегодняшний чемпионат - один из первых шагов на пути к регулярной спортивной загрузке наших курортов", - приводит его слова пресс-служба.

Чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри, которая входит в программу Олимпийских игр, открыл серию более 10 велосоревнований, будут проходить на курорте все лето.