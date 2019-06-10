РФС рад, что власти поддержали идею организации фан-зоны в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) доволен, что нашел поддержку у правительства Нижегородской области при создании фан-зоны во время матча между сборными России и Кипра. Об этом ТАСС рассказал в понедельник председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев.

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между командами России и Кипра пройдет 11 июня, начало в 21:45 мск. При поддержке РФС и местных властей на Нижне-Волжской набережной Волги пройдет фестиваль болельщиков с фан-зоной, где можно будет посмотреть игру.

"Мы продолжаем работу по продвижению матчей в городскую среду и созданию праздничной атмосферы на футбольных аренах страны. Наша задача - подарить максимум положительных эмоций не только болельщикам на стадионе, но и жителям города за счет создания дополнительных зон развлечения, - сказал Соловьев. - Мы рады, что находим полную поддержку со стороны правительства Нижегородской области в данном направлении. Создание фан-зоны на Нижне-Волжской набережной - прекрасный пример того, как должны проходить все матчи национальной команды".

Насыщенная предматчевая программа начнется за три часа до матча. Зрители смогут побывать на концерте, помериться силами с бывшими игроками сборной России Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой, Русланом Пименовым и Дмитрием Хлестовым, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол (разновидность уличного футбола), стритбол и текбол (игра с мячом, похожим на футбольный, с помощью стола для настольного тенниса), сделать прическу в барбер-шопе и выиграть призы.