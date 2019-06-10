Россияне Сиволап и Ярзуткин стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 10 июня. Россияне Максим Сиволап и Артем Ярзуткин завоевали серебряные медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который прошел в австрийском Бадене.

В финальном матче россияне уступили австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту со счетом 16:21, 17:21. В матче за третье место испанцы Алехандро Уэрто Пастор и Сесар Менендес Ортего обыграли австрийцев Кристофа Дресслера и Александра Хубера - 21:19, 18:21, 16:14.

В полуфинале Сиволап и Ярзуткин выиграли у Пастора и Ортеги со счетом 17:21, 21:18, 15:10.

Чемпионат мира по пляжному волейболу состоится в немецком Гамбурге с 28 июня по 7 июля.