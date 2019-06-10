Лучший бомбардир плей-офф КХЛ Бек продлил контракт с "Авангардом"

ТАСС, 10 июня. Канадский нападающий Тейлор Бек продлил контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

"Он начнет полноценный сезон с командой и сможет показать свои лучшие качества в полной мере", - сказал президент "Авангарда" Максим Сушинский.

В сезоне-2018/19 Бек сыграл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за "Авангард", набрав 16 очков (10 шайб + 6 передач). В плей-офф турнира он провел 16 игр, в которых набрал 20 очков (4+16), став лучшим бомбардиром.

Также он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл", "Нью-Йорк Айлендерс", "Эдмонтон" и "Нью-Йорк Рейнджерс", китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" и "Автомобилист" (Екатеринбург).