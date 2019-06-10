Шевченко: волейболисты сборной России прогрессируют с каждым матчем Лиги наций

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Молодые волейболисты сборной России показывают прогресс в каждой игре Лиге наций. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Сборная России с пятью победами в шести турах занимает четвертое место в турнирной таблице предварительного раунда Лиги наций. Лидирует команда Бразилии, одержавшая шесть побед. Далее следуют команды Ирана и Франции (по 5 побед).

"Оценивать нужно будет после завершения соревнований, - сказал Шевченко. - Но у игроков видно желание, и можно констатировать, что команда прогрессирует и хочет прогрессировать с каждым матчем. Турнир длительный, у нас много молодых ребят. И если прогресс будет таким, которого мы ждем, то будет результат".

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.