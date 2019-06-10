Шевченко: волейболисткам РФ важно квалифицироваться на Олимпийские игры уже в августе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Волейболисткам сборной России необходимо квалифицироваться на Олимпийские игры 2020 года в Токио уже в августе. Об этом ТАСС заявил в понедельник президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"В женскую сборную влилась большая группа игроков, далее будет другой волейбол, - сказал Шевченко. - До этого мы сознательно дали отдохнуть нескольким игрокам. Женщины уже в начале августа играют отборочный турнир к Олимпийским играм, очень хочется отобраться уже тогда".

Сборная России уступила в восьми матчах Лиги наций. Российские волейболистки набрали четыре очка и занимают 14-е месте в таблице. Возглавляет турнирную таблицу сборная Турции, в активе которой 24 очка. В следующем туре российские волейболистки сыграют против сборной Южной Кореи 11 июня.

Женский отборочный турнир состоится в Калининграде с 2 по 4 августа, соперниками сборной России станут команды Южной Кореи, Канады и Мексики.