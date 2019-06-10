Сноубордист Уайлд не получил допуск от ФМБА из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), у него есть проблемы со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил в понедельник старший тренер сборной России Денис Салагаев.

"У Вика проблемы со здоровьем, какие - не могу сказать. Врачи не будут брать на себя такую ответственность [и давать допуск]. Ему необходимо сначала вылечиться, потом он получит допуск", - сказал Салагаев.

Без допуска от ФМБА Уайлд не может принимать участие в централизованной подготовке, а также выступать на соревнованиях.