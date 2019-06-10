Рижское "Динамо" выступает против уменьшения размера хоккейных площадок

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Руководство рижского хоккейного клуба "Динамо" не поддерживает идею уменьшения размера площадки. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Ранее первый президент и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев сообщил ТАСС, что лига подготовит пункт в регламенте о том, чтобы клубы лиги имели возможность изменить размеры своих ледовых площадок в сторону их уменьшения.

"Мы не планируем уменьшать размер хоккейной площадки на следующий сезон, и вообще мы в Риге не приверженцы уменьшения площадок, - сказал Савицкис. - Я понимаю, что теперь можно выбирать, играть на маленьких площадках или больших. Это, конечно, усложнит все, потому что хоккеисты будут тренироваться на одних площадках, а играть на других. Хоккей на площадке больших размеров более зрелищный, менее травмоопасный и более умный".

"Маленькая площадка приводит к тому, что шайба вбрасывается в зону, начинается толкотня, кто первый бросит по воротам - это очень упрощенный хоккей, к которому мы не совсем привыкли. Да, он имеет место быть, много взаимных стычек, очень быстрых движений ногами, руками и клюшками - это немного другой хоккей. Размер коробки очень влияет на мысль игроков, ее развитие и все остальное. Я думаю, до тех пор, пока не будет жесткого регламента по уменьшению площадки, мы будем держаться за площадку большого размера", - заключил Савицкис.

Размер "европейской" площадки - 30 метров в ширину и 60 метров в длину, размер "канадской" площадки - 26х60. В настоящее время "канадские" площадки есть у "Адмирала" и "Амура". С сезона-2019/20 на льду такого размера будет играть "Барыс". "Ак Барс", "Нефтехимик", "Витязь" и московское "Динамо" прошедший сезон провели на "финской" площадке (28х60), на которую со следующего сезона также перейдут "Металлург" и "Северсталь".

С 2020 года все чемпионаты мира по хоккею будут проводиться на площадках североамериканского размера.