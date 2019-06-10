Тренер сборной Кипра по футболу назвал матч с командой России большим вызовом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Матч против сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года по футболу станет для команды Кипра большим вызовом. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции в понедельник высказал главный тренер команды Ран Бен Шимон.

"У нас был непростой матч со сборной Шотландии (киприоты потерпели поражение со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в концовке встречи, - прим. ТАСС), а России, если выразиться помягче, достался более легкий соперник, чем нам (россияне в этот же день разгромили команду Сан-Марино со счетом 9:0 - прим. ТАСС), - сказал Бен Шимон. - Это большой вызов для нас - мы играем с одним из лидеров нашей группы. Постараемся выжать максимум".

"Мы представляем, с кем нам предстоит сыграть, но тем не менее верим, что, будучи единым целым, сможем дать отпор сопернику и покажем все, на что способны. До тех пор, пока у нас есть шансы на третье место, мы будем бороться. У нас молодая и страстная команда, состоящая из игроков, настроенных только на победу", - добавил специалист.

На вопрос о том, готов ли нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба к выступлениям в чемпионате Англии, тренер сказал: "Если бы я поехал работать в Англию, то пригласил бы его. Но я не привык раздавать комплименты до матча. Вернемся к этому вопросу после встречи".

Также главный тренер сборной Кипра отметил, что в составе команды России есть хорошие игроки и помимо Дзюбы. Говоря о главном тренере соперников Станиславе Черчесове, он охарактеризовал его как сильного специалиста.

Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня, начало игры - 21:45 мск.