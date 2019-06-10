Жоаозиньо продлил контракт с ФК "Динамо"

ТАСС, 10 июня. Полузащитник Жоаозиньо продлил контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Жоаозиньо перешел в "Динамо" в 2018 году. В сезоне-2018/19 он провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять передач.

Также он выступал за бразильский клуб "Португеза Деспортос", болгарский "Левски" и "Краснодар". Футболист становился чемпионом Болгарии (2009) и обладателем Суперкубка Болгарии (2009). В 2016 году Жоаозиньо получил российское гражданство.