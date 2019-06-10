Колобков: расследование по делу Лысенко продлится еще два-три месяца

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко продлится в течение двух-трех месяцев. Об этом рассказал журналистам министр спорта РФ Павел Колобков после совещания с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства.

В воскресенье по итогам заседания совета Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) было решено продлить отстранение ВФЛА.

"Идет расследование, я попросил [Дмитрия] Шляхтина (глава ВФЛА) быть полностью откровенным, - сказал Колобков. - Мы сами заинтересованы в завершении расследования, если все подтвердится, все причастные будут наказаны, но нужны доказательства. Знаю, что на расследование отведено два-три месяца".

Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года Лысенко в начале августа был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократных нарушений правил доступности. IAAF в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты возможной подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины своего нарушений. В начале мая в СМИ появилась информация о том, что якобы кто-то из сотрудников ВФЛА оказывал содействие Лысенко в его возможной попытке направить расследование по ложному пути.