Сноубордист Уайлд заявил, что не имеет проблем со здоровьем

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд прошел дополнительное обследование и заявил, что не имеет проблем со здоровьем. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в понедельник.

Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не выдало Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем. В связи с отсутствием допуска спортсмен не может принимать участие в сборах и выступать в соревнованиях.

"Да, мне не дали допуск. При этом мои врачи в Австрии говорят, что я здоров на сто процентов. Пока не знаю, что делать дальше", - сказал 32-летний Уайлд.

Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России выступает с 2012 года, до этого представлял США.