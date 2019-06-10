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Колобков надеется, что ВФЛА будет восстановлена в правах к старту чемпионата мира - 2019

Министр спорта РФ добавил, что для восстановления организации в IAAF делается все возможное
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 июня. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики к началу чемпионата мира - 2019, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Катаре. Об этом Колобков заявил журналистам во вторник по итогам совещания в министерстве спорта по ситуации в легкой атлетике.

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В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета организации в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения.

"Надеюсь, что к началу чемпионата мира вопрос с восстановлением ВФЛА будет решен, - сказал глава ведомства. - Мы оперативно делаем все возможное, чтобы это произошло".

За день до заседания совета президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с Андерсеном, чтобы детально обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства. С момента последнего рассмотрения вопроса восстановления членства ВФЛА сообщалось, что осталось два невыполненных пункта дорожной карты: получение Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрошенных допинг-проб из московской лаборатории, выплата задолженности перед IAAF в размере $3,2 млн. В конце апреля WADA объявило о получении запрошенных допинг-проб, а 1 июня Шляхтин сообщил ТАСС, что ВФЛА погасила долг перед IAAF, выполнив последнее требование восстановления своих прав.

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В заявлении IAAF от 10 июня отмечается, что ВФЛА успешно выполнила требования, но решение о восстановлении будет принято только после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, завершения расследований по делам о возможной работе отстраненных тренеров и врача с российскими спортсменами, а также возможной причастности официальных лиц ВФЛА к сокрытию допингового нарушения одним из спортсменов. По словам самого Андерсена, пока неизвестно, насколько может затянуться перепроверка допинг-проб московской лаборатории. Андерсен отметил, что вопрос восстановления ВФЛА может быть рассмотрен на заседании совета IAAF 23 сентября или ранее.

Из-за отстранения ВФЛА спортсмены допускаются к соревнованиям на основании индивидуальных заявок в IAAF, они имеют право выступать на состязаниях под эгидой международной ассоциации под нейтральным флагом. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов, в их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 60 и 110 м с барьерами).

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