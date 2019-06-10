Колобков надеется, что ВФЛА будет восстановлена в правах к старту чемпионата мира - 2019

ТАСС, 10 июня. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики к началу чемпионата мира - 2019, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Катаре. Об этом Колобков заявил журналистам во вторник по итогам совещания в министерстве спорта по ситуации в легкой атлетике.

В воскресенье глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен представил доклад на заседании совета организации в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения.

"Надеюсь, что к началу чемпионата мира вопрос с восстановлением ВФЛА будет решен, - сказал глава ведомства. - Мы оперативно делаем все возможное, чтобы это произошло".

За день до заседания совета президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с Андерсеном, чтобы детально обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства. С момента последнего рассмотрения вопроса восстановления членства ВФЛА сообщалось, что осталось два невыполненных пункта дорожной карты: получение Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрошенных допинг-проб из московской лаборатории, выплата задолженности перед IAAF в размере $3,2 млн. В конце апреля WADA объявило о получении запрошенных допинг-проб, а 1 июня Шляхтин сообщил ТАСС, что ВФЛА погасила долг перед IAAF, выполнив последнее требование восстановления своих прав.