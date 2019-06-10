Колобков: резкое заявление Ласицкене является плохим сигналом для ВФЛА

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Резкое заявление двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене является плохим сигналом для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков после совещания с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства.

Колобков надеется, что ВФЛА будет восстановлена в правах к старту чемпионата мира - 2019

В воскресенье совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций своим решением продлил отстранение ВФЛА. После этого Ласицкене на своей странице в Instagram заявила, что виновные в ситуации с длительным отстранением ВФЛА должны покинуть свои посты.

"Мне было это неприятно, она была у меня несколько раз. Для федерации это плохой сигнал, значит у федерации нет связи с молодыми спортсменам. Дмитрий Шляхтин (президент ВФЛА) должен провести с ними встречу и наладить защиту чистых спортсменов", - сказал Колобков.