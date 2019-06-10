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Колобков: резкое заявление Ласицкене является плохим сигналом для ВФЛА

Спортсменка в социальных сетях высказалась, что виновные в ситуации с длительным отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики должны покинуть свои посты
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Резкое заявление двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене является плохим сигналом для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков после совещания с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства.

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В воскресенье совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций своим решением продлил отстранение ВФЛА. После этого Ласицкене на своей странице в Instagram заявила, что виновные в ситуации с длительным отстранением ВФЛА должны покинуть свои посты. 

"Мне было это неприятно, она была у меня несколько раз. Для федерации это плохой сигнал, значит у федерации нет связи с молодыми спортсменам. Дмитрий Шляхтин (президент ВФЛА) должен провести с ними встречу и наладить защиту чистых спортсменов", - сказал Колобков.

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