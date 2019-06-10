Сноубордист Уайлд получил временный допуск от ФМБА

Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем. В связи с отсутствием допуска спортсмен не может принимать участие в сборах и выступать в соревнованиях. Сам Уайлд заявил ТАСС, что прошел дополнительное обследование, которое не выявило проблем со здоровьем. Министр спорта Павел Колобков сообщил журналистам, что планирует провести встречу со спортсменом в ближайшее время.

"Мы находимся на связи с Виком. ФМБА выдало ему временный допуск, он может принять участие в ближайшем сборе. При этом ему необходимо решить свои проблемы со здоровьем. Знаю, что он прошел обследование в Австрии, здесь нет никаких проблем, просто необходимо все состыковать", - сказал Тихомиров.

Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России выступает с 2012 года, до этого представлял США.