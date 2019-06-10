ЦСКА в восьмой раз подряд стал победителем баскетбольной Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 80:62 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 и стал победителем турнира.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейцев. Самым результативным баскетболистом матча стал американский защитник ЦСКА Кори Хиггинс (23 очка и 2 передачи). В составе "Химок" лучшим стал защитник Вячеслав Зайцев, набравший 22 очка, отдавший две передачи и сделавший пять подборов.

В текущем сезоне этот матч стал седьмым между ЦСКА и "Химками". Дважды команды встречались в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, дважды - в регулярном чемпионате Евролиги и три раза - в финальной серии Единой лиги ВТБ. В шести матчах победа досталась армейцам. "Химки" выиграли только одну встречу - в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (73:72 ОТ), которая прошла в Химках.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

Пятый раз ЦСКА победил в Единой лиге ВТБ под руководством главного тренера грека Димитриса Итудиса. Он возглавил ЦСКА летом 2014 года и с тех пор привел команду к пяти победам в Единой лиге ВТБ из пяти возможных. Также под руководством грека армейцы в 2016 и 2019 годах выиграли Евролигу.

В 26-й раз ЦСКА стал чемпионом России. В 17-й раз подряд армейцы выиграли чемпионат России. Только два раза в истории чемпионатов России (с 1992 года) ЦСКА не смог одержать победу в турнире, в сезоне-2000/01 и в сезоне-2001/02 первое место занял пермский "Урал-Грейт".