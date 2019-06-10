Кущенко: финалу Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Химками" не хватило интриги

ХИМКИ /Московская область/, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финальной серии Единой лиги ВТБ по баскетболу между ЦСКА и "Химками" не хватило интриги, в том числе из-за травмы защитника подмосковного клуба Алексея Шведа. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник после третьего матча серии президент лиги Сергей Кущенко.

В понедельник ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" со счетом 80:62. Армейцы в восьмой раз подряд стали победителями Единой лиги ВТБ, обыграв "Химки" в трех встречах. Швед из-за травмы пятки сыграл только первый матч серии.

"Не хватило интриги. У "Химок" травмирован Швед, и им явно не хватало лидера в серии. ЦСКА же показал свой уровень. После победы в Евролиге эмоций не было, но команда держала марку на протяжении всей серии", - сказал Кущенко.

Всего армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.