Неизвестный украл вещи баскетболистов "Химок" во время матча с ЦСКА

ХИМКИ /Московская область/, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Неизвестный во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ между "Химками" и ЦСКА украл вещи игроков подмосковного клуба. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе "Химок".

В понедельник ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 80:62 в третьем матче турнира и стал победителем лиги, выиграв серию до трех побед - 3-0.

"Во время игры в раздевалку вошел неизвестный, он взял вещи игроков и скрылся. Фото передано полиции. Клубу личность незнакома", - сказали в пресс-службе.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал ТАСС, что тоже видел предполагаемого грабителя. "Он ходил около нашей раздевалки, но я его выгнал", - вспомнил он.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд, всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году.