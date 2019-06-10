Носов: интерес к баскетболу падает из-за ежегодных побед ЦСКА

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 80:62 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 и стал победителем турнира, выиграв серию до трех побед - 3-0.

"В этой серии все было понятно, я очень рад за Зайцева (Вячеслав Зайцев стал самым результативным игроком "Химок" в матче, набрав 22 очка - прим. ТАСС), - сказал Носов. - Все финалы похожи один на другой, интереса это не вызывает вообще - до тех пор, пока будет такая ситуация, финал будет самым скучным. Самое интересное - это полуфинал, какая команда выйдет в финал лиги, только "Химки" это делают три года подряд. Я спрогнозировал счет в серии и то, как все будет, еще до полуфинальных серий".

"Тут всем все понятно, для изменения ситуации нужно, чтобы подтягивались команды снизу, но ЦСКА сложно предъявлять претензии, у клуба есть хорошие спонсоры, самые лучшие болельщики. Нужно воспитывать своих игроков, хотя это не проблема лиги ВТБ, но нужно сделать так, чтобы выигрывали Иванов, Петров и Сидоров, а не иностранцы. Есть масса проверенных способов - профсоюз игроков, драфт, потолок зарплат. В НБА в другие клубы переходят не только игроки, но и менеджеры, а когда вся сила власти в одних руках, самые большие деньги и возможности - как тут соревноваться?" - добавил Носов.

Носов сравнил Единую лигу ВТБ и НБА. "Интерес к баскетболу в стране падает из-за этого. Вот я сегодня буду смотреть финальную серию НБА и не знаю, кто выиграет, здесь [в Единой лиге ВТБ] все понятно, это неинтересно, когда одна команда три матча подряд все решает в первой четверти. Поэтому самое интересное - это "Финал четырех" Евролиги, там непонятно, выиграет ЦСКА или нет, есть интрига", - заключил Носов.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд, всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64. В 26-й раз ЦСКА стал чемпионом России, в 17-й раз подряд армейцы выиграли чемпионат России. Только два раза в истории чемпионатов России (с 1992 года) ЦСКА не смог одержать победу в турнире, в сезонах-2000/01 и 2001/02 первое место занял пермский "Урал-Грейт".