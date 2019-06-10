Карякин: формат шахматного Армагеддона идеально подходит для телевидения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Формат шахматного турнира Армагеддон является идеальным для телевизионных трансляций и зрителей. Такое мнение журналистам высказал в понедельник российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Первый в истории турнир Армагеддон, разработанный специально под телевизионный формат компанией World Chess ("Уорлд чесс"), проходит с 10 по 16 июня в Москве. В нем принимают участие пять российских гроссмейстеров - Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев и завершивший профессиональную карьеру Владимир Крамник, а также азербайджанец Теймур Раджабов, китаец Вэй И и израильтянин Борис Гельфанд. Участники играют две партии в формате блица (по три минуты на партию с добавлением две секунды на каждый ход). В случае равного счета соперники играют партию "Армагеддон", в которой шахматист, действующий черными, получает меньше времени, чем тот, кто играет белыми, но ему для победы достаточно сыграть вничью.

"Я всячески поддерживаю формат, шахматы должны быть на телевидении, я об этом говорю много лет. Это первый эксперимент, что-то получилось лучше, что-то хуже, но это первый шаг в правильном направлении. Не могу сказать, что все было учтено, во время первой партии было шумно, люди между собой общались, обсуждали, как технику настроить", - отметил Карякин.

"Выход шахмат на телевидение - новый шаг в нашей игре, мы давно этого хотели и ждали. Формат идеально подходит для телевидения. Ясно, что длинные партии по семь часов никто не будет смотреть, а короткие всегда интересны. Нужно подумать, что нужно усовершенствовать, мне как игроку хотелось бы, чтобы было менее шумно", - добавил он.

В своем первом матче на турнире Карякин переиграл Дубова, завершив вничью две партии в формате блица и одержав победу в "Армагеддоне" черными фигурами. "В "Армагеддон" черными играть психологически проще, потому что устраивает ничья. С другой стороны, если соперник ставит серьезные проблемы, то может не хватить времени. Если бы после 60-го хода не было добавления, белыми однозначно легче, а с добавлением, наверное, черными проще", - пояснил Карякин.

Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов, победитель получит 15 тысяч долларов. Формат турнира позволяет проиграть один раз, но после второй неудачи шахматист выбывает из борьбы.