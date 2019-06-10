Астахов: баскетболисты "Химок" выполнили задачу в сезоне, попав в Евролигу

ХИМКИ /Московская область/, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Химок" провели хороший сезон, выполнив по его итогам задачу попадания в Евролигу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Павел Астахов.

"Химки" в финальной серии Единой лиги ВТБ уступили ЦСКА в трех матчах. В понедельник "Химки" проиграли в третьем матче на своей площадке со счетом 62:80.

"Мы выполнили одну из задач - попали в Евролигу на будущий сезон, поэтому я бы поставил четверку по пятибалльной системе. К сожалению, в финальной серии с ЦСКА у нас не было травмированных лидеров - [Алексея] Шведа, [Яниса] Тиммы и [Энтони] Гилла. В таком ослабленном составе тяжело соперничать в серии с чемпионом Евролиги".

В прошедшем сезоне "Химки" не смогли выйти в плей-офф Евролиги.