Ватутин: нынешняя команда БК ЦСКА является лучшей в плане характера и микроклимата

ХИМКИ /Московская область/, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин считает нынешнюю команду лучшей в плане характера и микроклимата. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник после завершения Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 80:62 в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2018/19. Армейцы в восьмой раз подряд стали победителями турнира, обыграв "Химки" в трех встречах. После матча игрок ЦСКА Кори Хиггинс сообщил ТАСС, что покинет клуб.

"После Евролиги (ЦСКА выиграл в нынешнем сезоне главный клубный турнир Европы - прим. ТАСС) сложно находить какие-то эмоции, - отметил Ватутин. - Мне лично немного грустно, так как эта команда живет один сезон и кого-то мы не увидим в новом. Это моя лучшая команда по отношениям внутри коллектива, по силе характера".

Ватутин является президентом ЦСКА с сезона-2007/08.