Недонастроя не будет. Сборная России по футболу готовится обыграть команду Кипра

После трех туров отбора на Евро-2020 сборная России с шестью очками занимает второе место в группе I, у лидирующих бельгийцев на три балла больше. Команда Кипра с тремя очками располагается на четвертой позиции.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу во вторник в матче против команды Кипра намерена одержать третью победу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Во встрече, которая пройдет на стадионе "Нижний Новгород" (начало - 21:45 мск), в этот вечер может быть обновлен рекорд посещаемости арены, установленный во время чемпионата мира 2018 года - тогда на пяти играх побывали по 43 319 зрителей.

Предстоящая игра станет 34-й для сборной России против команд из карликовых государств (Андорры, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Сан-Марино и Фарерских островов). В 32 из них россияне одержали победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 115:9. Единственная игра, в которой не удалось победить, состоялась в 1997 году - тогда россияне на выезде сыграли вничью с киприотами (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира - 1998. Этот результат повлиял на итоговое положение россиян в турнирной таблице - они стали вторыми в отборочной группе, а в стыковых матчах за выход на чемпионат мира уступили итальянцам (1:1, 0:1).

Сборная России будет играть только на победу

За день до игры главный тренер российской сборной Станислав Черчесов допустил, что в стартовом составе могут быть изменения по сравнению с теми игроками, которые 8 июня в Саранске разгромили сборную Сан-Марино со счетом 9:0. Также специалист отметил, что игра против киприотов будет непростой, а его сборная постарается сыграть так, чтобы отсутствие травмированного полузащитника испанской "Валенсии" Дениса Черышева не сказалось на командных действиях. Рожденный в Нижнем Новгороде футболист, к слову, записал видеообращение со словами поддержки в адрес сборной, которое будет показано на табло стадиона перед стартовым свистком.

Полузащитник Александр Головин заверил журналистов в том, что победа над командой Сан-Марино не скажется на настрое на игру против сборной Кипра - россияне будут играть только на победу. С прошлого лета игрок выступает в чемпионате Франции за "Монако", но, по его же словам, за этот год он не особо изменился - он стал с еще большей радостью приезжать в расположение национальной команды.

Израильский специалист Ран Бен Шимон, который возглавляет сборную Кипра, назвал предстоящий матч большим вызовом, а российскую команду - одним из лидеров группы. Говоря о турнирных задачах, он сказал, что киприоты до конца будут бороться за третье место в отборочном цикле. Защитник его команды Яннис Кусулос отметил, что футболисты уже забыли об обидном поражении от шотландцев (8 июня сборная Кипра проиграла со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на 89-й минуте ) - все мысли игроков только о матче против россиян.

На матче ожидается аншлаг

Первый матч сборной России в Нижнем Новгороде сопроводит насыщенная развлекательная программа - для тех, кто не сумел достать билеты на стадион, на Нижне-Волжской набережной с 19:00 мск будет работать фестиваль болельщиков, в рамках которого игру покажут на большом экране. Для тех же, кто попадет на трибуны, в то же время начнется развлекательная программа на территории стадиона. Болельщики смогут принять участие во всевозможных активностях, среди которых шанс помериться силами с бывшими футболистами сборной России Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым и концерт группы 5sta Family.

По всем оценкам, на матче между сборными России и Кипра будет обновлен рекорд посещаемости стадиона "Нижний Новгород". О высочайшем интересе к игре за последние несколько дней ТАСС сообщили мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и коммерческий директор Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович. В том, что на матче стоит ждать аншлага, убежден и главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Ажиотаж вокруг матча не должен сказаться на болельщиках, которым после полуночи придется добираться домой. Для их удобства работа нижегородского метро будет продлена до двух часов ночи; кроме того, рядом с ареной будут размещены два пункта отправления автобусов, которые будут курсировать в разные части города.