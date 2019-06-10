Канадские футболистки обыграли команду Камеруна в матче чемпионата мира

ТАСС, 10 июня. Сборная Канады одержала победу над командой Камеруна со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Забитым мячом на 45-й минуте отметилась Кадеиша Бьюкенен.

Команды выступают в группе Е вместе со сборными Нидерландов и Новой Зеландии, которые свой матч проведут 11 июня. В следующем туре канадки сыграют против представительниц Новой Зеландии, а камерунские футболистки встретятся с командой Нидерландов. Обе игры пройдут 15 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.