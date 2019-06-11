Дюрант планирует сыграть в пятом матче финальной серии плей-офф НБА против "Торонто"

ТАСС, 11 июня. Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, восстанавливающийся после травмы с начала мая, может сыграть в пятой встрече финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Торонто". Об этом сообщает телеканал ESPN.

Дюрант получил повреждение правой икроножной мышцы в пятой игре второго раунда против "Хьюстона" (4-2). Форвард полностью пропустил серию финала конференции против "Портленда" (4-0) и четыре матча решающего противостояния с "Торонто" (1-3). Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр заявил, что Дюрант будет проводить на площадке короткие смены.

"Он хорошо на это отреагировал и собирается играть, - сказал Керр. - Выход Кевина потребует внести некоторые коррективы в план на игру. Мы имеем представление о том, как будем действовать, как будет выглядеть наша ротация. Разумеется, это останется внутри команды".

В нынешнем сезоне Дюрант набирал в среднем за матч регулярного чемпионата 26 очков, делал 5,9 передачи и 6,4 подбора. В плей-офф на его счету в среднем 34,2 очка за игру, 5,2 подбора и 4,9 передачи.

Пятый матч финальной серии плей-офф НБА состоится в ночь на 11 июня на домашнем паркете "Торонто". "Голден Стэйт" является действующим обладателем Кубка Ларри О'Брайена.