Получивший травму шведский футболист Классон пройдет медицинское обследование во вторник

ТАСС, 11 июня. Шведский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон, получивший травму колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 против сборной Испании, во вторник пройдет медицинское обследование. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание Aftonbladet.

В середине первого тайма матча против команды Испании, который завершился поражением сборной Швеции со счетом 0:3, Классон получил травму. Швед повредил колено после столкновения с защитником испанцев Жорди Альбой и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала. Серьезность травмы определят по итогам обследования, которое пройдет во вторник.

"Расстроен, ведь мы проиграли со счетом 0:3, а я получил травму. Завтра мне сделают снимок, чтобы узнать, степень серьезности повреждения. Сейчас чувствую себя не очень здорово. В момент стыка понял, что что-то случилось", - сказал Классон.

27-летний футболист провел четыре встречи в текущем отборочном турнире. На его счету три забитых мяча. Полузащитник отличался в матчах со сборными Румынии (2:1), Норвегии (3:3) и Мальты (3:0). Шведская национальная команда занимает второе место в группе F, набрав семь очков, лидируют испанцы (12).