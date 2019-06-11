Совет директоров Континентальной хоккейной лиги состоится 7 июля

ТАСС, 11 июня. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба "Динамо".

В сообщении отмечается, что на совете будет одобрено изменение юридического лица столичного "Динамо", после чего клуб сможет действовать в соответствии с регламентом КХЛ.

Также сообщается, что 19 июня пройдет совет директоров ХК "Динамо", на котором будут утверждены все структурные изменения. На совете "Динамо" будут объявлены предварительные составы команд, выступающих в КХЛ, Высшей хоккейной лиге и Молодежной хоккейной лиге, а также тренерские штабы этих клубов.

В середине апреля совет директоров московского "Динамо" объявил о смене руководства. Собственниками клуба стали ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга. Кроме того, руководством клуба было принято решение разорвать контракт с гендиректором Валерием Шанцевым, его пост занял Евгений Кровопусков.

"Динамо" в сезоне-2018/19 заняло пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли финский "Йокерит" (4-2), а в полуфинале конференции уступили ЦСКА (1-4), который стал обладателем Кубка Гагарина.