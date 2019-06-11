СМИ: Футболист московского "Динамо" Соу может вернуться в "Ланс"

ТАСС, 11 июня. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Самба Соу может перейти во французский "Ланс". Об этом сообщает французский портал Lensois.

По информации издания, 30-летний полузащитник в данный момент тренируется в расположении французского клуба. Контракт Соу с "Динамо" истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

Соу выступает в "Динамо" с 2017 года. В прошедшем сезоне малиец принял участие в 18 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и получил девять желтых карточек. Всего за московский клуб Соу провел 43 матча, отдав четыре голевые передачи и заработав 19 желтых карточек.

Соу играл за "Ланс" с 2013 по 2015 год, проведя 99 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей, а также получил 25 желтых карточек и одну красную. Полузащитник также выступал за турецкие клубы "Карабюкспор" и "Кайсериспор". В составе сборной Мали футболист сыграл 38 матчей и забил два мяча, дважды завоевав бронзовые медали Кубка африканских наций.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги "Динамо" заняло 12-е место, набрав 33 очка. "Ланс" во втором по силе дивизионе чемпионата Франции занял пятое место в сезоне-2018/19 и боролся за право выступать в сильнейшем дивизионе, но по сумме двух матчей уступил "Дижону" (1:1, 1:3).