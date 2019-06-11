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Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по май провели почти 5 тыс. тестирований

В мае был организован 961 тест
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые пять месяцев 2019 года провело 4906 тестирований, взяв у спортсменов 5827 допинг-проб. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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В мае, по словам Пахноцкой, был организован 961 тест, взято 1078 допинг-проб. В апреле - 1133 теста и 1420 допинг-проб.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Увеличение планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований, взято у спортсменов 9540 проб, хотя планировалось взять 9 тыс.

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